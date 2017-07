Zagueiro Marquinhos estende contrato com o PSG até 2022

Figura praticamente garantida na seleção brasileira de Tite para a Copa de 2018, o zagueiro Marquinhos renovou seu contrato com o Paris Saint-Germain. O brasileiro de 23 anos estendeu seu vínculo em mais três anos, até 2022, segundo anunciou o clube francês neste sábado.

Marquinhos chegou ao time de Paris em 2013, vindo da Roma, mas demorou para se firmar na equipe. Após ganhar chances entre os titulares, garantiu seu espaço de vez na temporada europeia passada, sob o comando do técnico Unai Emery.

Ao todo, ele soma 161 jogos pelo PSG, com 13 gols. Neste período, conquistou diversos títulos pela equipe, incluindo três troféus do Campeonato Francês, quatro da Copa da Liga Francesa, e três da Copa da França.

“Marquinhos sempre mostrou uma atitude irrepreensível e desenvolveu uma ligação muito forte com o clube e seus torcedores”, declarou o presidente do PSG, Nasser El-Khelaifi. “A renovação de Marquinhos me dá uma grande satisfação.”

O brasileiro, que já foi cotado para se transferir para o Barcelona, comemorou o acerto. “Eu sempre expressei minha felicidade de jogar pelo Paris Saint-Germain e esta renovação de contrato é mais uma prova do meu compromisso pelo clube”, disse o zagueiro, que se formou na base do Corinthians.

Ele destacou que foram as boas atuações pelo time francês que abriram as portas para a seleção. “Aqui eu encontrei um lugar para me desenvolver e espero ganhar muitos títulos. Durante quatro anos, eu dei tudo de mim pelo Paris Saint-Germain, o que me permitiu ser convocado”, declarou.

Marquinhos é uma das apostas certeiras para a lista de Tite para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Ele vem sendo convocado frequentemente para os jogos das Eliminatórias e tem atuado como titular em algumas partidas.

No PSG, a renovação do zagueiro faz parte de uma sequência de decisões do clube, visando o futuro. Antes do acerto ,o clube estendeu vínculos com o zagueiro Thiago Silva, parceiro de Marquinhos na defesa, com o atacante Edinson Cavani e com o defensor Presnel Kimpembe.