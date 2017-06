Yahoo! é vendida para Verizon e presidente renuncia

NOVA YORK, 14 JUN (ANSA) – A Verizon completou nesta terça-feira (13) o processo de compra do Yahoo! por US$ 4,48 bilhões e, após o anúncio da transação, CEO e presidente do grupo, Marissa Meyer, renunciou ao cargo.

A finalização do negócio surgiu após meses de uma complicada negociação financeira e durante a revelação de que milhões de usuários dos serviços do Yahoo! foram vítimas de ataques de hackers nos últimos anos.

A partir de agora, o Yahoo! será integrado ao AOL e dessa integração surge uma nova empresa chamada de Oath, que será liderada pelo CEO Tim Armstrong.

Além disso, parte do portal que já era “asiático” continuará seu processo de transformação em mais uma empresa, a Altaba Inc, holding que terá 15% da participação no grupo chinês Alibaba e de 35% na holding Yahoo Japan Corp.

De acordo com a mídia norte-americana, apesar de ter fracassado na tentativa de voltar a dar poder ao grupo, Meyer receberá cerca de US$ 23 milhões – mais de US$ 186 milhões em ações – por conta da venda. (ANSA)