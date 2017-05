Wolfsburg vence Braunschweig em playoff e garante permanência na elite do Alemão

O Wolfsburg venceu o Eintracht Braunschweig por 1 a 0, nesta segunda-feira, na partida de volta entre as equipes pelo playoff que definiu a última vaga para a elite do futebol alemão na próxima temporada, disputada na cidade de Braunschweig.

A equipe de Wolfsburg terminou o Campeonato Alemão na 16.ª e antepenúltima colocação e, desta forma, teve que disputar a continuidade na primeira divisão do país contra o terceiro colocado da segunda divisão. No jogo de ida, o Wolfsburg havia vencido os adversários pelo mesmo placar.

Ao final da partida, um grupo de torcedores do time local invadiu o gramado para apoiar os jogadores pela ótima campanha. Entretanto, a atitude provocou certa tensão no estádio. A polícia montou duas linhas de isolamento para evitar que o espaço destinado aos fãs do Wolfsburg na arquibancada fosse invadido. Nenhuma confusão foi registrada.

O jogo foi muito disputado, como era esperado. Logo aos 12 minutos, o Eintracht Braunschweig teve a primeira grande chance de abrir o placar com atacante Christoffer Nyman, que aproveitou cruzamento da direita e finalizou para o gol. Mas o goleiro Casteels fez uma grande defesa com os pés.

Aos 24 minutos, Mario Gómez, ajudando na zaga em uma jogada confusa, salvou aquilo que seria o primeiro gol do Eintracht Braunschweig, após um toque de letra do defensor Gustav Valsvik, quase dentro da pequena área. Apesar da movimentação, os times foram para os vestiários no intervalo sem mexer no placar: 0 a 0.

No entanto, a segunda etapa mal havia começado e o Wolfsburg conseguiu abrir o marcador. Aos 3 minutos, meia português Vieirinha aproveitou um rebote do goleiro Fejzic em uma jogada dentro da área para mandar um balaço de pé direito que estufou as redes: 1 a 0. O gol fez com que a equipe local se lançasse ao ataque, mas o Wolfsburg se defendeu bem até o final.

O Wolfsburg ainda teve uma grande oportunidade de ampliar o placar antes do apito final aos 40 minutos, quando o atacante Mario Gómez recebeu a bola sozinho em um contra-ataque, mas foi barrado ao tentar passar pelo goleiro. Na sobra da bola, o brasileiro Luiz Gustavo, completamente livre, chutou forte, mas a bola subiu demais.

O Campeonato Alemão terminou com o Bayern de Munique como grande campeão com 82 pontos, 15 à frente do RB Leipzig, segundo colocado. As duas equipes e o Borussia Dortmund (3.º lugar) garantiram vagas na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. O Hoffenheim, quarto colocado, disputará os playoffs da competição.

Na parte debaixo da tabela de classificação, Darmstadt (lanterna) e Ingolstadt (19.º colocado) caíram para a segunda divisão. Subiram direto para a primeira divisão o Stuttgart, campeão, e o Hannover, segundo colocado.