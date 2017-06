Willian admite que pênalti foi mal batido em empate do Palmeiras com Atlético-MG

O Palmeiras ficou no empate sem gols com o Atlético Mineiro, neste domingo, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, mas a história do jogo poderia ter sido construída de uma forma mais favorável ao clube paulista. Aos 45 minutos do primeiro tempo, o goleiro Victor defendeu um pênalti cobrado pelo atacante Willian, após Fred empurrar o zagueiro Edu Dracena dentro da área.

Este foi o segundo pênalti que Victor defendeu de Willian na carreira. Quando o atacante atuava pelo Cruzeiro, em 2015, o goleiro defendeu a cobrança. Na ocasião, o jogo terminou por 1 a 1, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

“Eu não bati o pênalti bem. O Victor já me conhece muito bem. Eu errei um pênalti nele, pelo Cruzeiro, batendo no lado direito. Mas ele pegou de novo”, lamentou o atacante.

Victor, por sua vez, procurou ressaltar as qualidades do adversário e minimizou a importante defesa a favor do Atlético Mineiro neste domingo. “Peguei um pênalti do Willian em 2015, no clássico mineiro, mas o Willian é um cobrador muito eficiente. Tive a felicidade de pular no canto certo e pegar o pênalti”, analisou.