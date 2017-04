Weg anuncia entrada no mercado eólico indiano

A Weg comunicou a sua entrada no mercado eólico indiano. A companhia tem planos de fabricar aerogeradores na unidade fabril de Hosur, na Índia. O ingresso da empresa no segmento eólico do país foi anunciado nesta terça-feira, 25, durante uma feira nacional de energia eólica, a Windergy, realizada em Nova Deli.

A Weg pretende adequar sua fábrica de motores e geradores, no estado de Tamil Nadu, próximo a Bangalore, para também fabricar aerogeradores de 2,1 megawatts (MW).

A Weg Índia tem 35 mil metros quadrados de área construída e aproximadamente 490 colaboradores. Com capacidade de absorver a produção de até 250MW por ano, bem como produzir naceles, geradores e hubs, a unidade indiana estará apta para fornecer os primeiros equipamentos a partir de 2018. Enquanto isso, a companhia iniciará as atividades comerciais de captura de contratos de fornecimento e de desenvolvimento dos fornecedores locais.