Wawrinka erra demais, cai na estreia e volta a decepcionar em Wimbledon

A edição 2017 de Wimbledon já tem sua primeira zebra. Chama-se Daniil Medvedev, um russo de apenas 21 anos, responsável pela eliminação do suíço Stan Wawrinka, vice-campeão de Roland Garros. Competindo na chave principal do Grand Slam britânico pela primeira vez, o 49º colocado do ranking derrubou o terceiro do mundo pelo placar de 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6, 6/4 e 6/1.

Medvedev não tem títulos no circuito da ATP, somente uma final, neste ano. Foi somente nesta temporada que ele começou a disputar as chaves principais dos Grand Slams. No Aberto da Austrália e em Roland Garros, caiu na estreia. Logo, foi em Wimbledon que ele obteve sua primeira vitória num torneio deste nível.

Para derrubar Wawrinka, Medvedev apostou no seu forte saque e nas falhas do rival para triunfar. Foram dez aces e um aproveitamento de 85% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Cravou ainda 42 bolas vencedoras, contra 31 do suíço. Longe das boas exibições que fez em Roland Garros, Wawrinka abusou das falhas. Foram 39 erros não forçados, contra 29 do inexperiente russo.

Medvedev terminou a partida com cinco quebras de saque, contra duas do rival, que até tentou esboçar reação depois de levar o segundo set. Mas sucumbiu diante dos seguidos erros. Na segunda rodada, o tenista da Rússia terá pela frente o belga Ruben Bemelmans, que avançou ao eliminar outro rival experiente, o alemão Tommy Haas, por 6/2, 3/6, 6/3 e 7/5.

Com a queda na estreia, Wawrinka registra uma campanha ainda pior da que fez no ano passado, quando foi eliminado na segunda rodada. O suíço segue sem conseguir repetir em Wimbledon o brilho que mostra nos demais Grand Slams – o britânico é o único que ainda não venceu. Ele tem como melhor resultado em Londres as quartas de final em 2014 e 2015.

Ainda nesta segunda dois cabeças de chave se garantiram na próxima rodada do campeonato. O luxemburguês Gilles Müller, 16º pré-classificado, superou o húngaro Marton Fucsovics por 7/5, 6/4 e 6/2, enquanto o italiano Fabio Fognini (28º) derrotou o russo Dmitry Tursunov por 6/1, 6/3 e 6/3.

Também avançaram na chave o checo Lukas Rosol, o bósnio Damir Dzumhur e o ucraniano Sergiy Stakhovsky.