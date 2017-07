Warriors confirma renovação e Curry terá salário recorde na NBA

Stephen Curry vai permanecer no Golden State Warriors e terá salário recorde na NBA. A renovação do vínculo do astro foi confirmada na noite de sexta-feira pelo gerente geral da equipe, Bob Myers. Ele renovará seu vínculo por cinco anos e receberá US$ 201 milhões (cerca de R$ 664 milhões) ao longo deste período.

O acerto foi anunciado por Myers em entrevista à agência Associated Press. Segundo ele, o contrato será assinado até a próxima semana. Os valores envolvidos no acordo foram confirmados pelo agente do jogador, Jeff Austin, em entrevista à ESPN norte-americana.

O valor é recorde na história da NBA. Duas vezes eleito o MVP (Jogador Mais Valioso) do campeonato, ele embolsou US$ 12 milhões na última temporada. Agora passará a ganhar US$ 40 milhões (R$ 132 milhões) por ano. Curry liderou, ao lado de Kevin Durant, o Warriors na conquista do título na última temporada.

Com o novo acordo, que ainda entrará em vigor, Curry superou Mike Conley e Kobe Bryant, que eram os mais bem pagos da história até então. Conley, ainda em atividade, renovou por cinco temporadas, no ano passado, com o Memphis Grizzlies, pelo valor de US$ 153 milhões. Kobe, já aposentado, teve vínculo no valor de US$ 136 milhões com o Los Angeles Lakers.

TROCA NO THUNDER – Russell Westbrook, MVP da última temporada, terá novo parceiro no Oklahoma City Thunder na próxima temporada. Será Paul George, que está deixando o Indiana Pacers para se transferir para o rival. Victor Oladipo e Domantas Sabonis serão as moedas de troca com o Pacers.