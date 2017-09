Wall Street fecha sem direção, com recorde do Dow Jones

A Bolsa de Nova York fechou nesta quarta-feira sem uma direção definida após os anúncios sem surpresas do Federal Reserve (Fed): o Dow Jones subiu 0,19%, batendo novo recorde enquanto o Nasdaq caiu 0,08%.

O índice Dow Jones Industrial Average subiu 41,79 pontos, a 22.412,59 unidades. O tecnológico Nasdaq caiu 5,28 pontos, a 6.456,04 unidades. O índice ampliado S&P 500 subiu 0,06%, 1,59 ponto, a 2.5008,24 unidades e também bateu novo recorde.

Depois de ter oscilado em torno do equilíbrio até a divulgação de um comunicado do Federal Reserve (Fed), os índices se desestabilizaram, recuperando-se antes do fechamento.

O Fed, como estava previsto, anunciou sua decisão de deixar de investir paulatinamente em bônus do Tesouro americano a partir de outubro, uma medida de apoio à economia, implementada em resposta à crise financeira de 2008.

A instituição também manteve inalteradas sua taxa de juros, mas afirmou que espera subi-las pela terceira vez antes do fim do ano. O Banco Central também demonstrou otimismo sobre o crescimento econômico em 2017, estimando que o impacto dos furacões será temporário.

“Todos esses anúncios, sem surpresas, não mudam muito para o mercado financeiro no curto prazo”, afirmou Peter Cardillo da First Standard Financial.

No mercado de títulos, o rendimento dos bônus do Tesouro a 10 anos subia a 2,269%, contra 2,245% de terça-feira. O dos bônus a 30 anos caía a 2,808%, contra 2,817% da véspera.