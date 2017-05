Wall street fecha em alta, após semana volátil

Wall Street encerrou em alta, nesta sexta-feira (19), depois de uma semana instável, com o mercado impulsionado pelas ações da indústria e da energia.

O índice industrial Dow Jones ganhou 0,69%, nos 20.804,84 pontos, enquanto o Nasdaq subiu 0,47%, nas 6.083,70 unidades. Já o S&P 500 aumentou 0,68%, nos 2.381,73 pontos.

Esta sexta-feira foi o segundo dia consecutivo de ganhos, após a queda de quarta. Nesse dia, os índices perderam mais de 1,5%, devido ao temor de que os problemas e escândalos políticos do presidente Donald Trump atrasem suas promessas econômicas, como a de reduzir impostos.

Os ganhos sugerem que os investidores desejam arriscar e aproveitar a queda dos preços, após as perdas de quarta.

O barril de petróleo fechou acima dos US$ 50, um valor normalmente significativo para os investidores. Isso alavancou as ações de petroleiras como Chevron e Halliburton, ambas listadas no Dow.

O mercado de títulos caiu muito levemente. Às 17h40 (horário de Brasília), o rendimento dos bônus do Tesouro para dez anos era de 2,235% contra os 2,228% de quinta-feira, e o dos bônus para 30 anos está em 2,9% desde os 2,899% anteriores.