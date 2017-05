Wall Street abre sem tendência definida

Wall Street abriu sem tendência definida, sem levar em conta a demissão do chefe do FBI, James Comey, por parte do presidente Donald Trump.

O Dow Jones perdia 0,28% y el Nasdaq ganhava 0,02%.

O índice Nasdaq bateu outro recorde na terça-feira e o valor de mercado da Apple superou os 800 bilhões de dólares em uma sessão de muitas baixas em Wall Street por preocupações sobre a Coreia do Norte.

O índice tecnológico Nasdaq fechou com seu terceiro recorde consecutivo ao ganhar 0,29 e ficar em 6.120,59 unidades. O índice industrial Dow Jones recuou 0,17%, a 20.975,78 unidades e o S&P 500 teve uma queda de 0,10%, a 2.396,92 unidades.