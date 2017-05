Wall Street abre sem tendência definida

Wall Street abriu sem uma tendência definida depois da publicação de cifras positivas sobre o emprego nos Estados Unidos, o que abrandou as preocupações de uma desaceleração da economia.

O Dow Jones cedia 0,04% e o Nasdaq ganhava 0,27%.

Wall Street resistiu na quinta-feira à queda do petróleo e fechou em equilíbrio depois que o presidente americano Donald Trump obteve sua primeira vitória no Congresso com a reforma do sistema de saúde.

O índice industrial Dow Jones recuou 0,03%, a 20.951,47 unidades; o tecnológico Nasdaq subiu 0,05%, e o S&P 500 teve queda de 0,06%, a 2.389,52 unidades.