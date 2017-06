Wall Street abre perto do equilíbrio

Wall Street abriu perto do equilíbrio, depois da multa recorde contra a Google na Europa, e à espera de um discurso da presidente do Federal Reserve (Fed), Janet Yellen.

O Dow Jones cedia 0,02% e o Nasdaq, 0,31%.

Wall Street fechou na segunda-feira com ações do setor financeiro em alta, mas as tecnológicas caíram. Isso indica que o mercado está reorientando seus fundos devido à chegada do fim do segundo trimestre.

O índice industrial Dow Jones subiu 0,07%, a 21.409,55 unidades, e o tecnológico Nasdaq caiu 0,29%, a 6.247,15 unidades. O índice S&P 500 avançou 0,03%, a 2.439,07 unidades.