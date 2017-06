Vitória anuncia técnico Alexandre Gallo após derrota para o Fluminense

A direção do Vitória confirmou seu novo treinador para o Campeonato Brasileiro. Ainda no Maracanã, o supervisor de futebol Petkovic, que comandou o time na beira do gramado, confirmou a contratação de Alexandre Gallo, que está sem clube desde setembro de 2016, quando deixou o Náutico.

“Nós fizemos uma lista com 30 nomes, inclusive com Levir Culpi, até chegar ao nome de Gallo para novo técnico do Vitória”, explicou Petkovic após a derrota para o Fluminense, por 2 a 1, neste sábado, no Maracanã.

O novo comandante assume o cargo segunda-feira. Alexandre Gallo tem 50 anos. Ex-jogador de grandes clubes como São Paulo, Corinthians, Santos e Atlético-MG, passou também pelo Vitória em 1991. Como técnico ele trabalha desde 2004, já tendo dirigido as divisões de base da seleção do Brasil. No ano passado, trabalhou na Ponte Preta durante o Campeonato Paulista e depois pelo Náutico no Campeonato Brasileiro da Série B.

O time não vence há sete jogos e não marcava um gol há cinco. O gol marcado por Kieza, aos 20 minutos do segundo tempo, foi o primeiro em quatro jogos no Brasileirão. Mas insuficiente pra evitar a terceira derrota.

A última vez que o Vitória ganhou aconteceu no jogo de ida das semifinais da Copa do Nordeste, quando superou o rival Bahia, por 2 a 1, ainda sob o comando do técnico Argel Fucks, demitido após a eliminação na mesma fase da competição. Mesmo assim, o Vitória sagrou-se campeão baiano invicto com dois empates diante do rival Bahia.

Desde então, Petkovic, contratado como gerente de futebol, assumiu a função de técnico. Estas mudanças inesperadas geraram uma grande crise no clube, com vários conselheiros pedindo a renúncia do presidente Ivã de Almeida. Mas quem caiu foi o diretor de futebol Sinval Vieira, que entregou o cargo na última quinta-feira. Ao mesmo tempo, Leonardo Amoedo, diretor de planejamento, anunciou que Petkovic não continuaria como técnico, voltaria a ser dirigente e que um novo técnico seria em breve contratado.