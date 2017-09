Visitas guiadas a galerias antecipa a Feira Internacional de Arte do Rio

A poucos dias da abertura ao público da 7ª Feira Internacional de Arte do Rio de Janeiro (ArtRio), marcada para a próxima quinta-feira (14), as principais galerias cariocas abrem seus espaços para uma programação especial de visitas guiadas, conversas com artistas e performances. Feito pelo quarto ano consecutivo, o Circuito Integrado das Galerias de Arte (Ciga), ocorre hoje (11) e amanhã (12), a partir do final da tarde, oferecendo um serviço de van gratuito que percorre 21 galerias localizadas em diversos bairros da zona sul e da região portuária da cidade.

O circuito tem como objetivo estimular a visitação às galerias de arte, atraindo um público que já tem como hábito frequentar museus e centros culturais. “A ideia de ter o Ciga na mesma semana da ArtRio é justamente ampliar esse calendário especial de arte”, explicou a idealizadora e presidente da feira, Brenda Valansi. “As galerias, assim como os museus, são muito importantes para o contato do público com a arte e com os artistas. As pessoas têm que incluir esses endereços em seus roteiros de aprendizado e lazer”.

Várias das galerias do circuito exibem atualmente exposições de nomes importantes no cenário das artes plásticas brasileiras. A Múltiplo Espaço Arte, no Leblon, apresenta a exposição individual Estados da Imagem, de Waltercio Caldas, e a Carpintaria, no Jardim Botânico, expõe trabalhos de Adriana Varejão e Paula Rego. No mesmo bairro, a Anita Schwartz Galeria de Arte está com a mostra Grito e Paisagem, de Nuno Ramos.

No Shopping Cassino Atlântico, em Copacabana, a Galeria Inox montou especialmente para o Ciga a exposição O.Niemeyer – Arquivo Inox. São 20 obras que integram o acervo dos sócios da galera, Gustavo e Guilherme Carneiro, que há 12 anos colecionam desenhos e esculturas do mais importante arquiteto brasileiro (1907-2012).

“No Brasil, Niemeyer é mais conhecido pela arquitetura, mas no exterior as esculturas e os desenhos são muito valorizados”, disse Gustavo. “Estava na hora de mostrarmos um pouco da nossa coleção desse brasileiro tão importante e completo”.

Entre as peças estão uma escultura do Sambódromo, outra, que reproduz uma flor vermelha, oferecida de presente a Jorge Amado, sete desenhos do Memorial JK e um em que Niemeyer mostra sua visão ideal de Copacabana. A programação de visitas às galerias está disponível no site www.artrio.com.br

Evento de reconhecimento internacional em seu segmento, a ArtRio, que vinha sendo realizada no Pier Mauá, na região portuária da cidade, ganha novo endereço nesta 7ª edição: a revitalizada Marina da Glória. Até domingo (17), a feira vai reunir importantes galerias brasileiras e internacionais, com a expectativa de superar a marca de 49 mil visitantes registrada na edição de 2016.