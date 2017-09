Vila Nova vence Luverdense por 2 a 1 e sobe para terceiro na Série B

O Vila Nova se manteve firme na briga por uma vaga ao acesso após vencer o Luverdense por 2 a 1, neste sábado, no estádio Serra Dourada, pela 24.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A vitória deixou o time goiano com 42 pontos, em terceiro lugar, enquanto o time visitante está bem próximo da zona do rebaixamento, com 27 pontos, em 16.º.

Apoiado pelos gritos da torcida, o Vila Nova começou melhor, apostando na velocidade, e abriu o placar aos 15 minutos, em uma jogada bem trabalhada pelo lado direito. Anderson Luís cruzou, Moisés fez o corta-luz e Alan Mineiro apareceu livre para empurrar para as redes. Nono gol do meia, artilheiro do time.

Em desvantagem, o Luverdense assustou aos 21, em boa cobrança de falta de Marcos Aurélio. Ele encobriu a barreira e o goleiro Luis Carlos espalmou. Mas o time goiano respondeu aos 25, quando Alípio, também de falta, mandou a bola na trave esquerda.

A situação só mudou na volta para o segundo tempo, quando o técnico Júnior Rocha tirou o volante Guly e colocou o meia Roni. O Luverdense, então, melhorou e empatou aos nove minutos com Rafael Ratão, marcando de cabeça após cobrança de escanteio.

O time visitante seguiu melhor até sofrer o segundo gol aos 28 minutos. Após cobrança de falta, a defesa rebateu errado e a bola sobrou para o chute de esquerda de Geovane.

O Luverdense partiu em busca do empate – e abriu espaços. Aos 38, quase Alan Mineiro ampliou, quando o goleiro saiu errado. O meia, de virada, acertou a trave direita de Diogo Silva. Depois, o Vila Nova valorizou a posse de bola até o apito final e segurou o resultado.

Na próxima terça-feira, o Vila Nova abre a 25.ª rodada diante do vice-líder América-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Já o Luverdense vai receber o Oeste na sexta-feira.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA-GO 2 X 1 LUVERDENSE

VILA NOVA-GO – Luis Carlos; Anderson Luís (Léo Rodrigues), Alemão, Wesley Matos e Mateus Muller; PH, Geovane, Mateus Anderson, Alan Mineiro (Tiago Adan) e Alípio; Moisés (Jenison). Técnico: Hemerson Maria.

LUVERDENSE – Diogo Silva; Aderlan, Pablo, William e Paulinho; Moacir, Guly (Roni), Sérgio Mota e Marcos Aurélio (Léo Cereja); Rafael Ratão e Rafael Silva (Douglas Baggio). Técnico: Júnior Rocha.

GOLS – Alan Mineiro, aos 15 minutos do primeiro tempo.; Rafael Ratão, aos nove, e Geovane, aos 28 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS – PH (Vila Nova); Guly e Rafael Ratão (Luverdense).

RENDA – R$ 281.055,00.

PÚBLICO – 14.372 pagantes (15.830 total).

LOCAL – Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).