Vidal diz que Chile jogou melhor e defende zagueiro após falha em lance decisivo

O meio-campista Arturo Vidal lamentou a derrota do Chile para a Alemanha por 1 a 0 neste domingo, na decisão da Copa das Confederações, na Arena Zenit, em São Petersburgo, na Rússia. Especialmente porque considerou que a sua equipe foi melhor durante a partida inteira.

“Tivemos as melhores oportunidades, mas não marcamos. No final, pagamos a conta. O futebol não recompensa os méritos, mas quem manda a bola para as redes e ganha”, comentou o jogador do Bayern de Munique. “A maneira como foi a derrota nos deixa triste, mas estou orgulhoso da equipe”, prosseguiu.

Arturo Vidal aproveitou para demonstrar esperanças em ir longe na Copa do Mundo de 2018, também na Rússia. “A maneira como jogamos hoje (domingo) tem que servir de esperança para que a gente venha aqui no próximo anos. Temos que sair desse torneio com a cabeça erguida pela maneira que jogamos”, analisou.

O gol da derrota na decisão saiu de uma infelicidade do zagueiro Marcelo Díaz, que errou na saída de bola e deu o gol de presente para os alemães. Arturo Vidal saiu em sua defesa. “Não há nada que culpá-lo. Essa equipe é uma família. Quando ganhamos ou perdemos, fazemos isso juntos”, disse.

O goleiro Claudio Bravo, que ganhou o troféu Luva de Ouro, seguiu a mesma linha de pensamento do companheiro de equipe. “Demos tudo em uma grande partida. Uma jogada determinou o resultado e não refletiu o que foi a partida. Sou agradecido pelo que evoluímos nos últimos anos”, comentou.

A presidente do Chile, Michelle Bachelet, usou as redes sociais para tentar consolar os jogadores após a derrota. “Como sempre @LaRoja deu tudo o que podia em campo. Estou segura que continuarão nos dando alegrias. Meu reconhecimento para a seleção. Vamos, Chile!”, escreveu em sua conta no Twitter.