Victor Luis elogia elenco e coloca Botafogo na briga pelo título brasileiro

Após um 2016 em que terminou como uma das surpresas do Campeonato Brasileiro, na quinta colocação, o Botafogo quer iniciar a competição desta temporada com outros status. De acordo com o lateral Victor Luis, os cariocas têm tudo para realizar uma grande campanha e até mesmo sonhar com o título.

“Temos que acreditar em nós sempre. O que vem de fora, as críticas são construtivas, pois sabemos onde podemos chegar. Independente de crítica ou elogio, estamos focados”, disse.

Em sua estreia no Brasileirão, o Botafogo terá pela frente o Grêmio. No domingo, o time alvinegro entra em campo às 19h, na Arena do adversário, em Porto Alegre. Victor Luis reconheceu a dificuldade do duelo.

“Sempre foi uma equipe difícil de enfrentar, sabemos como eles se portam dentro de casa e acho que o Jair (Ventura) vai preparar a melhor estratégia para nós fazermos um bom jogo. Temos tudo para sairmos de lá com a vitória.”

Já visando o confronto com os gaúchos, Jair Ventura comandou nesta terça-feira uma atividade técnica em campo reduzido, em que duas equipes ficaram com sete atletas e uma ficou com oito. O objetivo do trabalho, sem goleiros, era valorizar a posse de bola.

Ausência no treino de segunda-feira, Sassá trabalhou normalmente. Recuperando-se de uma pancada no joelho, Emerson Silva novamente ficou na parte interna. Já Camilo, Carli e Bochecha, que estão voltando de lesão, realizaram atividade à parte, assim como o meia Montillo, que apenas caminhou em volta do campo com o fisioterapeuta Flavio Meirelles.