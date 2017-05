Viagem de Papa a Fátima deve reunir 1 milhão de fiéis

SÃO PAULO E ROMA, 10 MAI (ANSA) – A viagem do papa Francisco à cidade portuguesa de Fátima deve atrair mais de um milhão de fieis entre os dias 12 e 13 de maio, quando o líder da Igreja Católica comemorará o centenário das aparições da Virgem e canonizará os Pastorinhos de Fátima. A capacidade hoteleira do município e de regiões próximas já está quase esgotada. Grupos de peregrinos têm percorrido a pé os trajetos até Fátima para receber o Papa na sexta-feira. As autoridades portuguesas reforçaram a segurança e criaram um esquema especial inédito para proteger Francisco em seus compromissos no Santuário de Fátima.

De acordo com a emissora local RTP, o esquema prevê um contigente de milhares de policiais e militares, os quais ficarão nas ruas desde a meia-noite de hoje até o fim do dia 14 de maio. As fronteiras de Portugal também terão controles mais restritos neste período. O espaço aéreo do santuário será fechado e controlado por militares portugueses com caças F16. Também estão previstas medidas contra drones e detectores de metais. Jorge Mario Bergoglio será o quatro Papa a visitar Fátima, depois de Paulo VI em 1967, João Paulo II, que esteve por três vezes na cidade, em 1982, 1991 e 2000, e Bento XVI em 2010. Pastorinhos – Em 13 de maio de 1917, os três pastorinhos portugueses relataram terem visto a imagem de Nossa Senhora. As crianças são Lúcia dos Santos, com 10 anos de idade na época, e os seus primos maternos Francisco Marto, com 9 anos, e Jacinta Marto, com 7 anos. Durante o ano de 1916, os três pastorinhos disseram ter testemunhado aparições de um anjo que se identificou como “Anjo da Paz”. Em 1917, eles relataram ter presenciado seis aparições de Nossa Senhora, entre 13 de maio e 13 de outubro. O papa Francisco agendou a canonização dos beatos Francisco e Jacinta na data do centenário dos aparições. Já o processo de canonização de Lucia, morta em 2005 em um convento, ainda está em curso. (ANSA)