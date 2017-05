Vettel rejeita rumores sobre transferência para a Mercedes

Líder do Mundial de Fórmula 1, o alemão Sebastian Vettel rejeitou nesta quinta-feira rumores sobre uma possível transferência da Ferrari para a Mercedes no próximo ano. O piloto disse desconhecer notícias a respeito do interesse da equipe rival, que dominou a Fórmula 1 nos últimos três anos.

“Eu não sei, não estou sabendo”, afirmou Vettel, ao ser questionado sobre os rumores. “Estão vindo da Itália? Talvez você devesse perguntar aos italianos, eles parecem saber mais do que eu”, respondeu o piloto à questão sobre rumores na imprensa italiana. O alemão e seu companheiro de equipe, o finlandês Kimi Raikkonen, têm contrato com a Ferrari somente até o fim do ano.

Apesar disso, Vettel garantiu foco na disputa da atual temporada, sem projetar seu futuro. “Acho que a situação está clara. O meu foco é neste ano, não é segredo. É um fato para todos nós dentro da equipe. Estamos numa situação muito boa neste ano e queremos manter assim”, afirmou, referindo-se à liderança do campeonato.

“Todo o resto não é importante. Também houve rumores em outros anos. Não sei [de onde surgiram]. Talvez alguns sejam da Itália, outros da Alemanha”, declarou o piloto, dono de quatro títulos na Fórmula 1.