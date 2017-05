Venezuela ativa novo sistema automatizado de oferta de dólares

Trajetória interrompida

Pedido de R$ 2 milhões a Joesley Batista deixa Aécio Neves afastado de suas funções no Senado e da presidência do PSDB. Com a irmã e um primo na cadeia, o neto de Tancredo agora se concentra em tentar provar que é inocente