Veneza dá aval definitivo a norma ‘antikebab’

VENEZA, 04 MAI (ANSA) – A Câmara Municipal de Veneza aprovou nesta quinta-feira (4) uma resolução proposta pela Prefeitura para limitar o exercício de atividades comerciais incompatíveis “com as exigências de proteção do decoro e da tradição” da cidade.

A norma foi apelidada de “antikebab”, já que seus principais alvos são restaurantes do centro histórico e das ilhas de Murano e Burano que servem comida de rua, como casas de kebab, um dos pratos mais famosos da culinária árabe, e de pizza por pedaço.

A resolução diz que Veneza, uma cidade tombada pela Unesco desde 1987, deve valorizar um comércio “orientado por padrões de qualidade tanto para os visitantes quanto para os residentes”. O texto proíbe a abertura de novas atividades de venda e produção de itens alimentares para consumo na rua, com exceção de sorveterias artesanais.

O veto só exclui a região de Lido-Pellestrina (a praia de Veneza), que sofre menos com o intenso fluxo turístico na cidade. “A proliferação de atividades de venda e consumo do chamado ‘food take away’ [‘comida para levar’, em tradução livre] provocou uma queda no padrão de qualidade e favorece uma percepção negativa em residentes e visitantes”, disse a assessora para Comércio do município, Francesca Da Villa.

Veneza é governada pelo conservador independente Luigi Brugnaro, que esteve recentemente em São Paulo para um encontro com o prefeito João Doria e é apoiado pelo partido de Silvio Berlusconi.

Fruto da crescente imigração proveniente de países árabes, os restaurantes de kebab se popularizaram nas maiores cidades europeias por oferecer comida barata para se comer na rua.

Contudo, esse crescimento desagrada a nacionalistas, que temem uma descaracterização de suas cidades. (ANSA)