Vendas no varejo nos EUA caem 0,2% em agosto ante julho

As vendas no varejo dos Estados Unidos caíram 0,2% na passagem de julho para agosto, no cálculo com ajustes sazonais, de acordo com dados do Departamento do Comércio do país. Economistas consultados pelo Wall Street Journal esperavam leve alta, de 0,2%.

As vendas no início do verão também foram menos robustas do que o estimado anteriormente. De acordo com o Departamento do Comércio, as vendas no varejo subiram 0,3%, enquanto a estimativa anterior apontava para um aumento de 0,6%.

O departamento afirmou que não poderia isolar o efeito do furacão Harvey nos varejistas no mês passado. A agência recebeu indícios mistos de empresas sobre os efeitos da tormenta nas vendas. Algumas empresas registraram queda nas vendas, observou a instituição.

Excluindo automóveis, uma categoria muitas vezes volátil, as vendas subiram 0,2% no mês passado, na comparação com julho. Analistas, no entanto, esperavam um ganho maior, de 0,5%. Fonte: Dow Jones Newswires.