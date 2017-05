Vendas no varejo britânico sobem 2,3% em abril ante março

As vendas no varejo do Reino Unido se recuperaram em abril, após registrarem forte queda no primeiro trimestre, sugerindo que a economia britânica iniciou o segundo trimestre em ritmo mais forte.

Dados do Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês) mostram que as vendas no setor varejista britânico subiram 2,3% em abril ante março. O resultado veio bem acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam acréscimo de 1,5%.

Na comparação anual, as vendas no varejo do Reino Unido saltaram 4% em abril, também superando de longe a projeção do mercado, de aumento de 2,3%. Fonte: Dow Jones Newswires.