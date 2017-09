Venda total de etanol cai 3,52% em agosto a 2,385 bi de litros, diz Unica

Ribeirão Preto, 12/9 – O volume total de etanol comercializado pelas usinas do Centro-Sul nos mercados interno e externo somou 2,385 bilhões de litros em agosto, contra 2,472 bilhões de litros de litros em igual mês da safra passada, queda de 3,52%. Com isso, o volume acumulado total do combustível vendido às distribuidoras e exportado chegou a 10,478 bilhões de litros na safra 2017/2018, iniciada em abril, baixa de 11,35% ante os 11,819 bilhões de litros de igual período de 2016/2017.

O volume total de etanol vendido pelas usinas às distribuidoras no mercado doméstico no Centro-Sul atingiu 2,191 bilhões de litros em agosto e acumula 9,715 bilhões de litros na safra 2017/2018.

Os volumes representam quedas de 5,63% em relação ao total de 2,322 bilhões de litros vendidos em agosto do ano passado e de 11,56% sobre o volume acumulado até igual período da safra 2016/2017 no mercado interno, de 10,985 bilhões de litros, informou a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica).

As vendas totais de etanol hidratado combustível em agosto caíram 2,97% sobre agosto do ano passado, de 1,522 bilhão para 1,477 bilhão de litros. Na safra, a queda acumulada das vendas de etanol hidratado é de 16,13% para 5,976 bilhões de litros. As vendas totais de anidro recuaram 4,4% em agosto, para 908,35 milhões de litros, e 4,08% na safra, para 4,502 bilhões de litros.