Venda de veículos sobe 13,5% em junho ante junho de 2016, diz Anfavea

A venda de veículos novos no Brasil alcançou 194,9 mil unidades em junho, alta de 13,5% em comparação com igual mês do ano passado, mas queda de 0,3% sobre o resultado de maio, informou nesta quinta-feira, 6, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). No primeiro semestre, o mercado sobe 3,7% em relação a igual período do ano anterior, para 1,019 milhão de unidades.

Por segmento, as vendas de automóveis e comerciais leves, juntos, somaram 189,4 mil unidades em junho, expansão de 13,7% em relação a igual mês de 2016, porém recuo de 0,5% ante o volume do mês anterior. Com isso, os emplacamentos destes dois segmentos acumulam, de janeiro a junho, avanço de 4,3% sobre igual intervalo do ano passado, para 993 mil unidades.

Entre os pesados, foram 4.218 caminhões vendidos no sexto mês do ano, alta de 0,4% ante igual mês do ano passado e de 2,8% sobre o resultado de maio. Contudo, no acumulado do ano, o segmento amarga retração de 16,1%, para 21,4 mil unidades.

No caso dos ônibus, as montadoras venderam 1,2 mil unidades em junho, crescimento de 27,6% sobre o resultado de igual mês do ano passado e de 17,4% em relação a maio. No entanto, o segmento acumula queda de 13,8% no primeiro semestre, com a venda de 4,9 mil unidades.

Com os resultados, os pátios das montadoras e das concessionárias terminaram junho com 222,7 mil veículos em estoque. O volume é suficiente para 34 dias de demanda, considerando o ritmo de vendas registrado em junho. Um mês antes, o número de veículos encalhados era de 229,2 mil, suficiente para 35 dias de vendas, também considerando o ritmo de junho. Segundo a Anfavea, o ideal é que os estoques sustentem cerca de 30 dias de vendas.

Máquinas agrícolas

As vendas internas de máquinas agrícolas e rodoviárias no atacado atingiram 4 mil unidades em junho, queda de 1,2% na comparação com igual mês do ano passado e de 0,1% em relação a maio, segundo a Anfavea. No acumulado do ano, porém, o segmento tem alta de 21,8% sobre igual período de 2016, com a venda de 21,3 mil unidades.

A produção de máquinas agrícolas e rodoviárias chegou a 5,5 mil unidades em junho, expansão de 18,5% em comparação com igual mês do ano passado, mas retração de 5,8% em relação a maio. No acumulado do ano, o avanço é de 41,4%, para 28,9 mil unidades.

As exportações de máquinas agrícolas, em valores, totalizaram US$ 222,9 milhões no sexto mês de 2017, alta de 44,5% na comparação com igual mês do ano passado, mas baixa de 2,8% ante maio. No primeiro semestre, as vendas externas acumulam crescimento de 35,1%, para US$ 1,213 bilhão.

O total de máquinas agrícolas exportadas em junho chegou a 1,2 mil unidades, alta de 21,4% em relação a igual mês do ano passado. Já em comparação com maio, houve queda de 7,9%. No acumulado do ano, crescimento de 28,5%, para 5,7 mil unidades.