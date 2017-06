Vasco recebe Corinthians com a ‘obrigação’ de se manter 100% em São Januário

O presidente Eurico Miranda avisou na última segunda-feira que a missão do Vasco é se manter 100% em casa. E é com essa difícil obrigação que o time recebe o Corinthians nesta quarta, às 21h45, no estádio de São Januário, no Rio, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Mesmo diante de um dos líderes da competição, com 10 pontos, os atletas vascaínos se mostraram confiante e garantiram que têm condições de cumprir a promessa de seu presidente. “Não vemos isso como pressão. Se fizemos uma boa pontuação dentro de casa, nos livramos. Fora de casa um empate pode nos ajudar também. O pensamento do presidente está correto. Queremos fazer grandes partidas fora de casa e também buscar alguns pontos fora para chegarmos em um nível alto”, comentou o zagueiro Paulão.

Na posição intermediária da tabela de classificação, com seis pontos, o Vasco terá o importante retorno de Luis Fabiano – poupado da derrota para o Grêmio – e do polivalente Yago Pikachu. A equipe, assim, deve retomar a sua formação recorrente, com apenas dois volantes mais fixos. No ataque, Kelvin e Manga Escobar brigam por uma vaga.

Outra novidade será no banco de reservas. Expulso no final da partida contra o Grêmio, o técnico Milton Mendes não poderá comandar o time da beira do campo e será “substituído” por Ednelson Silva.