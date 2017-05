Vasco oficializa a contratação por empréstimo do volante Wellington, ex-São Paulo

O Vasco segue se reforçando para o Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o clube carioca oficializou a contratação do volante Wellington, emprestado pelo São Paulo até o final da temporada. “O Vasco da Gama acertou oficialmente nesta sexta-feira a contratação de mais um reforço para o Campeonato Brasileiro de 2017. Trata-se do volante Wellington, de 26 anos”, informou o clube em seu site oficial.

Revelado pelo São Paulo, Wellington teve um início promissor, mas caiu de rendimento nos últimos anos e foi emprestado para o Internacional. De volta ao clube paulista, o volante pouco atuou e, assim, acabou cedido ao Vasco.

Eliminado na semifinal do Campeonato Carioca, na terceira fase da Copa do Brasil e goleado na estreia do Brasileirão pelo Palmeiras, por 4 a 0, o Vasco se movimentou nas últimas semanas e reforçou o seu sistema defensivo. Além de Wellington, também chegaram os zagueiros Paulão e Breno.

Os dois últimos, aliás, formarão a zaga titular para o clássico deste sábado contra o Fluminense, no estádio de São Januário, no Rio. Com uma derrota e uma vitória, o Vasco ocupa a 14.ª posição do Brasileirão.

Ainda nesta sexta-feira, o Vasco anunciou a renovação contratual de quatro jovens formados em sua categoria de base: os volantes Andrey e Douglas e o meio-campista Mateus Vital, de 19 anos, além de Guilherme Costa, de 23. Os novos vínculos são válidos até o final de 2021.