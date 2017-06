Vasco mira reação contra o Sport para apagar goleada em São Januário

A semana não poderia ter sido pior para o Vasco. E, para apagar a má impressão deixada nos últimos dias, a equipe entra em campo neste sábado totalmente focada em reagir diante do Sport, às 19 horas, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Na quarta-feira, afinal, dois dias após Eurico Miranda dizer que o time tinha a obrigação de se manter 100% em casa, o Vasco foi goleado por 5 a 2 pelo Corinthians, no seu estádio. E, para piorar, o atacante Kelvin sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e deve ficar afastado por até nove meses.

Ainda assim, apesar do momento delicado, o clima é de confiança e o técnico Milton Mendes garantiu que o ambiente permanece bom. Vencer neste sábado, dessa maneira, significaria retomar a confiança dos jogadores.

“O clima está bom, estamos bem. Jogamos contra times bons e criamos muito. Precisamos compactar um pouco mais. Do meio para frente construímos muito, mas podemos melhorar atrás. Todos os jogadores estão de parabéns pela dedicação e empenho”, garantiu o treinador do Vasco, que soma seis pontos na competição.

Para o jogo deste sábado, o colombiano Manga Escobar ficará com a vaga de Kelvin. Outra possível mudança é a entrada de Nenê, que entrou bem nos últimos jogos e deve recuperar a vaga de titular, no lugar de Yago Pikachu.