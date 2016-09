Vasco joga mal, mas empata com o Goiás por 1 a 1 e segue na liderança da Série B

Bem abaixo das suas últimas exibições no Campeonato Brasileiro da Série B, o Vasco sofreu, mas conseguiu arrancar um empate do Goiás pelo placar de 1 a 1, em partida realizada nesta terça-feira, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 25.ª rodada. O volante Marcelo Mattos abriu o marcador para os cariocas e o centroavante Léo Gamalho deixou tudo igual.

Apesar do tropeço, o Vasco segue na liderança da competição com 45 pontos, mesma pontuação do Atlético Goianiense, mas leva a melhor no número de vitórias: 13 a 12. O Goiás, por sua vez, volta a “namorar” a zona de rebaixamento. A equipe goiana termina a rodada na 15.ª posição com 31 pontos, a quatro do Bragantino, primeiro dentro do descenso.

O primeiro tempo foi de poucas emoções. Bem montado pelo técnico Gilson Kleina, o time goiano até dominava as ações, mas chegou com perigo apenas aos 21 minutos. Carlos Eduardo tirou da marcação e chutou rente à trave do goleiro uruguaio Martín Silva.

O Vasco até mostrava mais qualidade no toque de bola, porém não conseguia passar pela linha de quatro imposta pelo Goiás, que apostava no contra-ataque para superar o até então líder. Mas foi em bola parada que criou outra oportunidade. Após cobrança de escanteio, Leo Sena invadiu a área e chutou na trave. Na sobra, Felipe mandou para fora.

Com a dificuldade do Vasco fazer com que a bola chegasse em seus atacantes, o técnico Jorginho optou por colocar Marcelo Mattos, dando mais liberdade para Yago Pikachu e Jorge Henrique avançarem. O ex-lateral-direito do Paysandu desceu bem pela esquerda e chutou com perigo pela linha de fundo.

O Vasco só chegou ao gol aos 30 minutos. Após cobrança de falta de Nenê, Marcelo Mattos desviou, mas Márcio defendeu. Na sobra, porém, o próprio volante chutou para o fundo das redes. A resposta do Goiás veio na sequência. Marcão cabeceou para um milagre de Martín Silva.

Mas foi do banco de reservas que saiu o empate do Goiás. Léo Gamalho, na sua primeira tentativa no jogo, recebeu dentro da área e cabeceou para deixar tudo igual no marcador. Resultado justo.

Na próxima rodada, a 26.ª, o Vasco enfrenta o Joinville nesta sexta-feira, às 21h30, no estádio de São Januário, no Rio. O Goiás visita o Bahia neste sábado, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 x 1 VASCO

GOIÁS – Márcio; Ednei (Léo Gamalho), Felipe Macedo, Alex Alves e Juninho; Adriano, Patrick, Léo Sena e Daniel Carvalho (David); Carlos Eduardo e Marcão. Técnico: Gilson Kleina.

VASCO – Martín Silva; Madson, Luan, Jomar e Henrique (Alan Cardoso); Douglas, Yago Pikachu, Andrezinho e Nenê (William); Junior Dutra e Éderson (Marcelo Mattos). Técnico: Jorginho.

GOLS – Marcelo Mattos, aos 30, e Léo Gamalho, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Juninho (Goiás); Alan Cardoso, Jomar e Henrique (Vasco).

ÁRBITRO – Adriano Milczvski (PR).

RENDA – R$ 172.595,00.

PÚBLICO – 14.587 pagantes.

LOCAL – Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).