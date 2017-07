Vasco encerra novela e anuncia a contratação do volante Bruno Paulista

O Vasco, enfim, conseguiu encerrar a longa novela e oficializou nesta sexta-feira a contratação do volante Bruno Paulista, jogador de 21 anos que pertence ao Sporting Lisboa, de Portugal, e ficará emprestado por um ano ao clube de São Januário.

Bruno Paulista estava acertado com o Vasco desde o início de 2017 e chegou a treinar no clube, inclusive nas últimas semanas. Mas uma série de entraves burocráticos envolvendo outras equipes impediu a confirmação do reforço até esta sexta-feira.

Embora tenha sido confirmado, Bruno Paulista não foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, assim, está fora da partida contra o Coritiba, neste domingo, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Sua estreia deve ocorrer no próximo sábado contra o Flamengo, em São Januário.

Natural de Nova Odessa (SP), Bruno Paulista iniciou a sua trajetória nas categorias de base do São Paulo, mas despontou no Bahia, clube onde conquistou o Campeonato Baiano em 2015. No mesmo ano, com a seleção brasileira sub-22, ele conquistou o bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2015, em Toronto, no Canadá, e se transferiu para o Sporting Lisboa, mas teve pouco espaço no clube português.

Recentemente, o Vasco já havia contratado Wellington, do São Paulo, para a posição. A equipe carioca ainda conta com os volantes Bruno Gallo, Jean, Julio dos Santos e Douglas, um dos principais destaques do time, além de Marcelo Mattos, que se recupera de contusão.