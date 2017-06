“Vamos dar uma trégua ao Brasil”

Comemorando 86 anos neste domingo 18, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (1995 a 2003), considerado o “príncipe” dos sociólogos, classifica a decisão do PSDB de continuar apoiando o governo de Michel Temer como acertada e diz que a medida foi tomada “no limite da responsabilidade”. Ou seja, sem os tucanos, o peemedebista poderia ter seu governo inviabilizado e as reformas ameaçadas. Em entrevista à ISTOÉ na tarde da última quinta-feira 15, em seu apartamento no sofisticado bairro de Higienópolis, FH, como gosta de ser chamado, afirma que se Temer for denunciado pelo procurador-geral da República e o Congresso aprovar a abertura da ação, o governo perde a legitimidade e, ai sim, o PSDB desembarca do governo. “Não só o PSDB, mas a sociedade vai exigir mudanças”. Para ele, se o governo perder a legitimidade, poderia até haver uma antecipação das eleições, mas ele acha melhor que Temer fique até o final. FH, no entanto, pede que haja uma “trégua” da classe política para que o País volte a ter estabilidade social.

O PSDB decidiu permanecer apoiando o governo Temer. O senhor acha que foi a medida mais acertada?

Foi no limite da responsabilidade. Eu vi várias interpretações sobre a decisão. E a verdade é a seguinte: dizem que o PSDB quer fazer um acordo com o PMDB, pensando nas eleições futuras. Isso tudo é fantasia. Porque daqui até as eleições vai passar muita coisa.

O senhor acha que a governabilidade falou mais alto?

Eu prefiro pensar que sim.

Sem o PSDB, o governo se inviabiliza? O PSDB passa a ser o fiel da balança?

Não sei se seria o fiel da balança. As dificuldades do governo são com a Nação, não são com o sistema partidário. O governo para se viabilizar precisa explicar ao País, primeiro, qual é o rumo. Segundo, as acusações que existem, que procedência têm? Precisa haver um ajuste de verdades. O povo está inconformado, irritado, achando que tudo é corrupção. Então, o governo precisa se explicar perante a Nação.

1 de 3 UNIÃO NACIONAL O ex-presidente Fernando Henrique, que completa 86 anos neste domingo, defende um pacto até as eleições Foto: Caio Guatelli 2 de 3 Foto: Caio Guatelli 3 de 3 Foto: Caio Guatelli

Na questão do desembarque , algumas cabeças pretas, como são chamados os tucanos mais jovens, discordaram da decisão de ficar. Os caciques do PSDB não têm o partido nas mãos?

Faz tempo que os cabeças brancas não comandam mais nada. Nem no PSDB e nem em nenhum outro lugar. Hoje se tem um nível de informação tão grande que as pessoas formam sua opinião de maneira tão independente que você tem de convencê-las. Não importa se as cabeças são brancas ou são pretas. Ninguém toma uma decisão só porque alguém deu uma ordem. O Brasil está indeciso e o PSDB reflete isso.

O partido disse que fica, desde que não surjam fatos novos, que possam vir a comprometer esse apoio. Quais fatos novos que podem tirar o PSDB do governo?

A denúncia do procurador-geral por exemplo. Até há pouco, havia a pressuposição, a partir de uma ação movida pelo PSDB, de que a campanha eleitoral de 2014 foi ganha através do abuso do poder econômico. Isso foi o PSDB quem propôs. O TSE decidiu, por 4 a 3, de que não foi assim. Então, nós vivemos dentro da Constituição. E a Constituição diz que uma possibilidade legal seria o TSE ter declarado que houve abuso. Mas ele declarou que não houve. Diante dessa situação, um fato novo grave é o que se diz que vai acontecer. Ou seja, o procurador-geral da República deve pedir licença ao Congresso para processar o presidente da República.

E isso é grave?

Isso é uma coisa de suma gravidade. Eu me recordo que no tempo do Getúlio, quando os militares se moveram e fizeram os famosos Inquéritos Policiais Militares, os IPMs, do Galeão, e chamaram o irmão dele, o Banjamin Vargas. Getúlio se matou pouco depois. Se o Congresso der autorização para processar o presidente, isso é gravíssimo. Para pedir essa autorização o procurador tem que estar bem embasado. Se o Congresso diz que está embasado, acabam as condições morais de governar.

E aí o PSDB desembarca?

O país vai ficar de perna para o ar.

O senhor disse que falta legitimidade a Temer e que ele teria que antecipar as eleições como gesto de grandeza.

Não é que falta legitimidade ao Temer. Ele está lá por imposição constitucional. É legal. O governo é que está perdendo legitimidade. É o consentimento dos que obedecem à ordem dada. Quando as pessoas começam a discordar, e não é só do governo federal, perde-se a legitimidade. O que se vê hoje é atrito entre a Polícia Federal e os procuradores. Entre o Executivo e o Legislativo. Membros do Judiciário mandam cessar o mandato de um membro do Legislativo. Tudo isso são sinais de que a ordem está começando a perder validade. Isso é grave. Isso é que é deslegitimar. Não é só o Temer. É muito maior do que isso.

O que o senhor quis dizer que se a pinguela quebrar, vamos atravessar o rio a nado?

Eu quis dizer que se ficar claro que o governo perdeu as condições de governar é preciso recorrer à soberania popular.

No auge da crise, se dizia que Temer deveria ficar por não haver um nome de consenso para substituí-lo. Falava-se no nome do senhor como essa alternativa. O senhor gostaria de fazer essa transição?

Não. Eu já disse uma porção de vezes. É mais fácil o presidente atual comandar o processo de transição do que um outro. Se for para o lugar de Temer tem que ser para um processo de transformação. Não pode ser com a ideia de permanecer. Mas eu acho que precisa de uma pessoa que mostre à Nação qual é o rumo a ser seguido e que tenha energia. Eu tenho 86, que completarei domingo agora. É muito tempo. Está na hora de mudar a geração de mando. Podemos esperar as eleições para isso, mas essa pessoa tem que dar sinais de pacificação à Nação.

O senhor sempre foi considerado esse pacificador. Acha que precisa haver um pacto pela união nacional?

Implicitamente sim. Pacto não é conchavo. Precisa haver uma convergência de pontos de vista. Não excludente. Não apelando só aos partidos, mas à sociedade. Os sindicatos, os empresários, as igrejas, os movimentos sociais, os intelectuais. Para dizer: vamos dar uma trégua ao Brasil. Precisamos desse acordo porque o desemprego está enorme, o desenvolvimento econômico mal começa a aparecer e cai novamente.

Trégua com Temer ou sem Temer?

Tanto faz. Se Temer sentir que o dever dele é conduzir o País para um novo passo, é mais fácil.

Se Temer for denunciado pelo procurador-geral e o Congresso aprovar, será uma coisa de suma gravidade

Com a vitória no TSE, a tormenta dele passou?

Não acredito, porque a tormenta vem de todo lado. A tormenta é permanente para todos os chefes de Estado.

O senhor acredita que o TSE foi político, sem levar em consideração as provas de corrupção na eleição de 2014?

Não tenha dúvida. O PSDB moveu a ação convencido disso. E o que foi mostrado era o suficiente para cassar. E por que não foi cassada a chapa? Porque os ministros do TSE acharam que em nome da estabilidade foi melhor não cassar.

O senhor acha que Temer tem como dar a volta por cima e reconduzir o país no caminho das reformas?

Não posso garantir, mas espero.

O senhor acredita que a oposição esteja sabotando as reformas?

A oposição está fazendo o que toda a oposição faz. Ela vota contra. A situação política chegou a tal gravidade, que precisa surgir alguém é diga: olha aqui vamos parar os interesses dos partidos e das pessoas e confluir em alguns pontos, para depois recomeçar a briga?

O senhor entende que ainda existe clima para as reformas ou elas deveriam ficar para o novo governo?

Eu vi o que aconteceu no Senado na reforma trabalhista. O senador Tasso Jereissati e o PSDB é que aguentaram a reforma. A da Previdência é mais complexa. Eu passei por ela também. Há um problema óbvio que é o desequilíbrio fiscal, mas tem o problema da população que quer se aposentar o quanto antes melhor. Tem que ver ajustes. Não são recuos.

Quando o PT fica contra as reformas, o senhor acha que o partido quer ver Temer sangrar até o final para depois apresentar Lula como o salvador da pátria?

O PT também propôs reformas quando esteve no poder. A razão agora é meramente política. Mas o que pode acontecer de pior para o Brasil é um salvador da pátria. Seja quem for. A pátria só vai ser salva se fortalecermos as instituições. O drama que o PT tem é que ele abdicou de ser um partido que tem um conjunto de idéias para ter um líder, que passa a ser a fonte de legitimação de tudo o que faz. E esse líder está sendo questionado e até ameaçado de prisão.

O senhor acha que pode ter uma aliança do PSDB com o PMDB para 2018?

Até lá, o tempo é tão longo e precisamos ver quem vai sobreviver, inclusive os partidos. Essa crise não é do PT, não é do PMDB, não é do PSDB, é de todo o sistema político. Dá a impressão que ele se exauriu. Cansou e não representa mais os anseios do País.

O partido tem nomes novos para presidente, como o Dória, mas tem outros, como governadores e prefeitos

Os principais líderes do PSDB foram abatidos por denúncias na Lava Jato. O senhor acha que isso abre caminho para nomes novos, como o do prefeito de São Paulo, João Doria?

Acho que sim. Não só para o João Doria, mas o PSDB tem muitos governadores, prefeitos, lideranças novas na Câmara.

As denúncias envolvendo o senador Aécio maculam o PSDB?

Não sei se macularam, mas complicaram bastante a situação do partido. Mas primeiro precisa ver os fatos contra ele e depois julgar. Precisamos agora um pouco de moderação. Não é moderação para absolver, mas é para não fazer vingança. Ainda não vi com clareza qual é a acusação contra ele. Mas acho que a prisão da irmã do senador Aécio significa que ou o Tribunal tem informações que não passou para ninguém ou não vejo razão para uma pessoa ficar presa sem ainda não ter sido julgada. Há vários casos como o dela. Sou a favor da Lava Jato, mas acho que uma prisão temporária tem que acontecer quando uma pessoa tem capacidade de obstruir a Justiça, por exemplo, mas não se justifica quando vai se passando muito tempo e não há julgamento.

Muito se fala dos exageros da PGR, de divulgar fitas sem perícias. O senhor acha que a PGR está extrapolando?