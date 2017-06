Valentino Rossi faz grande corrida e vence primeira na temporada da MotoGP

O italiano Valentino Rossi voltou a brilhar na MotoGP. Depois de largar em quarto, neste domingo, o piloto da Yamaha fez uma excelente corrida, segurou a pressão de seu compatriota Danilo Petrucci nas voltas finais e venceu a etapa da Holanda, disputada em Assen.

Petrucci, por sua vez, após pressionar até a última volta, teve de se contentar com a segunda colocação, seguido pelo espanhol Marc Márquez, que completou o pódio. Então líder do campeonato, Maverick Viñales errou, caiu e abandonou a prova.

A oitava etapa da temporada foi movimentada – e marcada pelo tempo instável. Ignorando a leve chuva que caiu em Assen, Rossi fez uma boa largada e saltou para a terceira posição, ficando atrás de Marc Márquez e do pole Johann Zarco.

Depois de uma boa disputa entre os três, já na metade da prova, o italiano os ultrapassou e assumiu a liderança. Logo depois Petrucci saltou para segundo e pressionou até o fim. Mas, com apenas 0s063 de vantagem, Rossi segurou a ponta e conquistou a sua primeira vitória na temporada.

Largando apenas em oitavo, o britânico Cal Crutchlow fez uma boa corrida de recuperação e foi o quarto, seguido pelo italiano Andrea Dovizioso. O australiano Jack Miller, o checo Karel Abraham, o francês Loris Baz, o italiano Andrea Iannone e o espanhol Aleix Espargaró completaram, na ordem, as dez primeiras colocações. Zarco, por sua vez, após largar na pole, recebeu uma punição e foi apenas o 14º.

Os resultados deste domingo mudaram bastante a classificação do campeonato. Dovizioso é o novo líder com 115 pontos, quatro a mais do que Viñales. Rossi, por sua vez, chegou aos 108, enquanto Márquez foi para 104 e se garantiu na quarta colocação.

A próxima etapa da MotoGP será disputada em Sachsenring, na Alemanha, no dia 2 de julho.