Valentino Rossi brilha em Assen e vence corrida de MotoGP

ROMA, 25 JUN (ANSA) – O italiano Valentino Rossi, da Yamaha, venceu neste domingo (25) o Grande Prêmio da Holanda de MotoGP e se consagrou na pista de Assen. Depois de largar na quarta colocação, Rossi fez uma corrida brilhante, segurou a pressão do também italiano Danilo Petrucci, da Ducati, nas voltas finais e subiu ao lugar mais alto do pódio. O terceiro posto ficou com o espanhol Marc Márquez, da Honda. Líder do campeonato, Maverick Viñales sofreu um acidente e abandonou a prova, que foi a oitava da temporada. Agora, Andrea Dovizioso assumiu a ponta na tabela do mundial de pilotos, com 115 pontos, na frente de Viñales, com 111, e Rossi, com 108.

“Assen é um lugar especial, há muitas pessoas por perto e estou feliz por mim e pela equipe. Volto novamente para o primeiro posto. Foi uma corrida linda, melhor não poderia ser”, disse Rossi. (ANSA)