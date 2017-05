Vale prevê economia de US$ 70 milhões com novo sistema de gestão de minas

A Vale pretende economizar em torno de US$ 70 milhões até 2020 com a implantação de um novo sistema de gestão das unidades de minério de ferro e manganês no Brasil. O software substitui outros 17 sistemas que estavam em uso e abarca 38 minas, plantas e entrepostos. A plataforma denominada Gestão da Produção Vale – Mineração (GPV-M) começou a ser desenvolvida em 2014 pelas áreas de Tecnologia da Informação e Ferrosos em parceria com a Chemtech, do Grupo Siemens.

A implantação, iniciada em outubro de 2016, já abrange 20 unidades de Minas Gerais, Maranhão e Pará, segundo comunicado à imprensa.

Da economia estimada, US$ 19 milhões referem-se a redução do custo de TI com a manutenção e evolução de diferentes sistemas e plataformas, e os demais US$ 53 milhões no período deverão vir de ganhos operacionais.