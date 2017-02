Usina Coruripe lança CRA de R$ 100 milhões com Eco Securitizadora

A Usina Coruripe faz oferta pública de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) com a Eco Securitizadora, no valor de R$ 100 milhões. O coordenador líder é a XP Investimentos. O montante poderá ser acrescido de até 35% com o exercício de lotes adicional (mais 20 mil CRA) e suplementar (mais 15 mil títulos). O vencimento é 7 de outubro de 2019 e a remuneração prevista é de taxa DI mais 3% ao ano. O período de reserva vai de 27 de fevereiro a 10 de março. A data de início da negociação dos CRAs prevista é 7 de abril.