UniCredit reverte prejuízo e tem lucro de 907 milhões de euros no primeiro tri

O Unicredit anunciou um lucro líquido de 907 milhões de euros nos primeiros três meses do ano, refletindo uma limpeza em seu balanço com vistas à fortalecer sua base de capital e elevar a lucratividade da instituição.

O resultado reverte o prejuízo de 406 milhões registrados no mesmo período do ano passado. No quarto trimestre, o banco registrou perdas de 13,56 bilhões de euros após incluir perdas de 12,2 bilhões de euros com empréstimos inadimplentes e outros itens.

Em fevereiro, o banco conseguiu realizar com sucesso uma emissão de direitos no valor de 13 bilhões, uma das maiores do tipo na Europa.

As provisões para lucros inadimplentes chegaram a 670 milhões de euros no primeiro trimestre, de 760 milhões de euros no mesmo período do ano passado. A renda com o juro líquido caiu 2,5%, para 2,56 bilhões, enquanto taxas e comissões somaram 1,48 bilhão.

Às 7h53 (de Brasília), as ações do banco subiam 4,04% na bolsa de Milão. Fonte: Dow Jones Newswires.