Unica: moagem no Centro-Sul na 1ª quinzena cai 3,10% e atinge 38,46 mi de t

São Paulo, 26/5 – As usinas e destilarias do Centro-Sul do Brasil processaram 38,46 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na primeira quinzena de maio, volume 3,10% menor na comparação com igual período do ano passado (39,69 milhões de toneladas). No acumulado da safra 2017/18, iniciada em abril, a moagem atinge 80,28 milhões de toneladas, 26,25% menos ante igual intervalo do ciclo 2016/17 (108,86 milhões de t). Os números foram divulgados nesta sexta-feira, 26, pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica).

O mix de produção na quinzena foi de 46,77% da oferta de matéria-prima para açúcar e os outros 53,23%, para etanol. No acumulado da temporada, os porcentuais são de 44,19% e 55,81%, respectivamente.

Com isso, a produção de açúcar na quinzena alcançou 2,106 milhões de toneladas (mais 1,69%). Já a de etanol totalizou 1,483 bilhão de litros (menos 8,69%), dos quais 642 milhões de litros de anidro (menos 1,44%) e 841 milhões de litros de hidratado (menos 13,55%).

No acumulado da safra 2017/18, a fabricação de açúcar atinge 3,940 milhões de toneladas (menos 25,98%) e a de etanol, 3,101 bilhões de litros (menos 29,58%), dos quais 1,138 bilhão de litros de anidro (menos 27,97%) e 1,963 bilhão de litros de hidratado (menos 30,49%).

Em relação à qualidade da matéria-prima, a Unica informou que o nível de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) na primeira quinzena de maio foi de 122,87 kg por tonelada de cana no Centro-Sul (menos 1,25%). No acumulado do ciclo, totaliza 116,53 kg por tonelada (menos 2,80%).