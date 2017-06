Unica destaca proporção direcionada à fabricação de açúcar na 1ª quinzena do mês

São Paulo, 28/6 – A União da Indústria de Cana-de-açúcar (Unica) informou que a proporção de cana-de-açúcar direcionada à fabricação de açúcar na primeira quinzena de junho foi de 49,34%, enquanto 50,66% foi destinada ao etanol. O porcentual de fabricação de açúcar “retrata necessidade de fabricação do alimento já contratado para entrega no primeiro terço da safra e à baixa disponibilidade do produto nas usinas, segundo a Unica, em comunicado. “O índice, entretanto, deve ser avaliado com cautela, pois foi influenciado pela menor proporção de moagem das unidades autônomas (empresas que produzem apenas etanol) na quinzena”, ressalta a entidade.

Na primeira quinzena de junho de 2016, 21,80% da moagem do Centro-Sul foi realizada por unidades autônomas. Na mesma quinzena de 2017, as condições distintas de operacionalização da colheita entre as unidades fizeram com que esse porcentual atingisse apenas 14,94%. “Essa variação de moagem entre as unidades autônomas e anexas (usinas que produzem açúcar e etanol) fez com que o mix de produção para açúcar se elevasse na ponderação dos valores médios do Centro-Sul nos primeiros 15 dias de junho deste ano”, destaca a Única.

Em relação à produtividade agrícola, dados apurados pelo Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) indicam uma queda de 8,20% na produtividade agrícola média da lavoura colhida nos dois primeiros meses da safra 2017/2018 (iniciada em abril), com 79,89 toneladas de cana-de-açúcar por hectare em abril e maio deste ano, em comparação com 87,03 toneladas por hectare verificadas no mesmo período da última safra 2016/17.

Etanol

O volume de etanol comercializado pelas unidades produtoras da região Centro-Sul somou 1,02 bilhão de litros na primeira quinzena de junho de 2017. Desse total, apenas 70,39 milhões de litros foram destinados à exportação (queda de 40,73%) e 948,28 milhões de litros ao mercado interno, informou a Única.

No mercado doméstico, as vendas de etanol anidro somaram 407,03 milhões de litros, com aumento de 8,99% em relação aos 373,47 milhões de litros observados na mesma quinzena do último ano.

As vendas quinzenais de etanol hidratado ao mercado interno, por sua vez, alcançaram 541,24 milhões de litros no início de junho. Considerando que a primeira quinzena do mês apresentou dois dias úteis a menos que a segunda quinzena de maio, esse valor remete a um avanço de 8,20% nas vendas diárias de hidratado: 54,12 milhões de litros comercializado por dia útil na primeira quinzena de junho, em comparação com 50,02 milhões de litros verificados na segunda metade de maio.