Un Certain Regard reverencia Ricardo Darín, de ‘La Cordillera’

Spike Lee veio para uma conversa no Pavilhão Americano. Manifestou sua preocupação pelos rumos dos EUA de Donald Trump. “Estamos retrocedendo 100 anos”, disse. Costa-Gavras também veio para uma masterclass nesta quarta-feira, 24. Está preocupado com o estado do mundo. “Nos anos 1970, com todas aquelas ditaduras, e não só na América do Sul, havia interesse por um cinema político, engajado. Hoje, parece que as pessoas não querem ver as coisas diante de suas caras. Há um apelo à alienação. E o resultado é esse avanço da direita e de uma política envergonhada. Os caras se elegem dizendo que não são políticos. Como é possível?”

Por falar em políticos, da Argentina, em Un Certain Regard, veio um filme forte de Santiago Mitre. Em La Cordillera, Ricardo Darín encarna o presidente argentino, que participa de uma cúpula de chefes de Estado nos Andes. E ele tem de tomar duas decisões importantes, que poderão mudar sua vida e a do país – uma crise familiar e outra que envolve sua base de apoio.

Todo dia, em Cannes Classics renovam-se os títulos de obras restauradas que pertencem à história do cinema. Ontem, foi a vez de La Bataille du Rail, de René Clément. Em 1946, logo após a 2ª Guerra, o diretor reconstitui a luta dos ferroviários que se uniram à resistência, praticando atentados para impedir a circulação de trens na França ocupada pelos nazistas. Eram outros tempos, e hoje o terror possui outra dimensão.

Como evento do 70º festival, David Lynch mostrou, também ontem, Twin Peaks, a pré-estreia da 3ª temporada. O que ainda precisamos saber sobre Laura Palmer? Será preciso voltar a Lynch, que retoma a tradição surrealista e sobrenatural do mistério de Twin Peaks. Com 18 episódios, será mostrada nos EUA pelo canal Showtime.

