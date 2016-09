Umtiti desfalca Barcelona contra Atlético por lesão de ligamento

O zagueiro francês do Barcelona Samuel Umtiti será ausência nesta quarta-feira na partida da 5ª rodada da Liga Espanhola contra o Atlético de Madri, com lesão no ligamento no joelho esquerdo.

Umtiti “sofreu um distensão do ligamento lateral interno do joelho esquerdo durante o treino desta manhã”, informou o Barcelona em comunicado.

“Ele será desfalque para a partida de amanhã (quarta-feira) contra o Atlético de Madri”, completou o Barcelona, concluindo que “a evolução da lesão definirá sua disponibilidade para os próximos jogos”.

Com a lesão de Umtiti, o argentino Javier Mascherano deverá compor a zaga do Barcelona ao lado de Gerard Piqué no importante dualo contra o Atlético, pelo Campeonato Espanhol.

