Uma tragédia anunciada

O mundo viu cenas horripilantes na manhã da quarta-feira 14. Um prédio no coração de Londres queimava em chamas enquanto pessoas apavoradas imploravam por resgate. Para alguns, o desespero foi tamanho que se lançar pelas janelas parecia a única saída para preservar a própria vida. Desde 11 de setembro de 2001 não se via cenas como essas. No caso londrino, não há sinais de que o incêndio tenha sido provocado por terroristas, mas sim fruto de má conservação de um edifício construído em 1974. Em poucas horas, os 120 apartamentos dos 24 andares do Grenfell Tower estavam totalmente carbonizados. A negligência na manutenção do prédio, que até passou por uma reforma polêmica no ano passado, causou a morte de ao menos 17 pessoas e deixou 78 feridos, neste que já é considerado o maior e mais violento incêndio da história de Londres. Até a noite de quinta-feira 15, inúmeras pessoas ainda estavam desaparecidas e 37 vítimas seguiam internadas, muitas em estado grave.

NEGÓCIOS

O imbróglio das Pernambucanas

A expectativa era que o julgamento no STJ, na quarta-feira 14, em Brasília, colocasse um ponto final na principal disputa entre os herdeiros das Casas Pernambucanas: o pagamento de dividendos da empresa em cerca de R$ 600 milhões. Mas o ministro Antonio Carlos Ferreira pediu vista e o processo parou de novo, como tem acontecido há 27 anos. De um lado, está Anita Lundgren, que herdou da mãe, Helena Lundgren, falecida em 1990, metade das ações que ela detinha e o comando dos negócios. De outro, os nove sobrinhos de Anita. O espólio inclui, ainda, obras de arte, joias e 250 imóveis.

LAVA JATO

Onipresente Caixa 2 de Dirceu

O destino prega suas peças. Na semana passada, o ex-ministro chefe da casa Civil do governo Lula, José Dirceu, foi à festa junina de sua filha em um colégio de Brasília e quis o destino, sempre ele, que o político, condenado duas vezes por corrupção passiva, recebimento de vantagem indevida e lavagem de dinheiro no esquema de corrupção na Petrobras, escolhesse uma cadeira bem em frente ao “caixa 2” do evento. Virou piada na internet. A prisão preventiva de Dirceu foi revogada no dia 2 de maio pela Segunda Turma do STF e ele foi liberado no dia 3 de maio da prisão no Paraná. Dirceu não pode deixar o Brasil.

2,2 bilhões de pessoas, ou 30% da população mundial, estavam com sobrepeso ou eram obesas em 2015. O parâmetro é definido a partir do índice de massa corporal (divisão do peso em quilos pelo quadrado da altura em metros). Resultados entre 25 e 29,9 ou acima de 30 são responsáveis por aproximadamente 4 milhões de mortes anuais. Os dados são da Universidade de Washington, nos EUA.

ESPORTES

O maior time da história?

Nem o Chicago Bulls, de Michael Jordan, nem o Boston Celtics, de Larry Bird. Para muitos especialistas, o maior time de basquete da história é o Golden State Warriors, de Stephen Curry e Kevin Durant. Na segunda-feira 12 eles protagonizaram um feito histórico: conquistaram o título da NBA, a maior liga de basquete do mundo, após derrotarem o Cleveland Cavaliers por 129 a 120. O título da temporada 2016-17 é o quinto na história da franquia californiana, que empata com o San Antonio Spurs como quarta maior campeã do torneio.

INTERNACIONAL

Coreia do Norte liberta americano

Otto Warmbier era um estudante americano de 22 anos que estava em excursão na Coreia do Norte quando foi condenado a 15 anos de prisão por roubar um cartaz que fazia propaganda ao regime do país. Entrou na cadeia andando, no início de 2016, e saiu, na semana passada, em coma. Os pais do jovem revelaram que ele sofreu uma intoxicação por botulismo, mas que a condição do filho só foi descoberta recentemente. O Departamento de Estado americano assegurou que a liberação do jovem foi ordem do presidente Donald Trump e informou que os EUA continuarão tentando libertar outros três americanos detidos no país.

BRASIL

As regalias de Henrique Alves

O ex-presidente da Câmara, Henrique Alves, está preso desde o último dia 6 na Academia da Polícia Militar em Natal, por suspeita de corrupção no âmbito da Operação Manus, que apura desvios de dinheiro de até R$ 77 milhões na obra da Arena das Dunas. E é em Natal que ele quer continuar a temporada de prisão. Na semana passada, sua defesa conseguiu uma liminar suspendendo a transferência dele para Brasília. Provavelmente, as regalias que desfruta hoje não serão mais possíveis caso mude de endereço. Em parecer, o MPF relatou que o ex-ministro está em uma sala com ar-condicionado, tem acesso a mídias proibidas, recebe visitas permanentes e tem até encomendado refeições em restaurantes de Natal.