Um suspense que dura anos

Quando o arquiteto Fabián Danubio (Joaquín Furriel) perde a filha de 4 anos no metrô de Buenos Aires, sua vida se altera. Ele inicia uma busca dramática para encontrar a menina, mas não há registros de câmeras, rastros ou motivações para o desaparecimento. Ao fim de muitos anos, ele passa a contar ajuda da detetive Blanco (Julieta Zylberberg, foto) até a espantosa decifração do mistério. É a primeira série da HBO Latin America Originals disponível em 50 países, inclusive no Brasil, pela HBO (domingos, 21 horas) e a plataforma HBO GO. São oito episódios, baseados no romance do argentino Gustavo Malajovich.