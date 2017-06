Um soldado morto e outros três feridos em ataque atribuído ao ELN na Colômbia

Um soldado morreu e outros três ficaram feridos na Colômbia após a detonação de um artefato explosivo atribuída pelas autoridades ao ELN, única guerrilha em atividade no país e que negocia a paz com o governo, informou nesta sexta-feira (16) o Exército.

A explosão ocorreu na noite de quinta-feira no município de Tame, na localidade de Arauca, fronteira com a Venezuela, quando unidades militares cruzavam uma ponte em um veículo de modelo Kodiak e os guerrilheiros detonaram “artefatos explosivos improvisados”, indicou a autoridade em comunicado.

Um soldado morreu durante a ação e os outros três soldados feridos “recuperam-se em um centro assistencial da região”, localidade essa com presença e influência histórica do Exército de Libertação Nacional (ELN), acrescentou.

Além disso, durante as operações militares em Arauca, tropas do Exército capturaram quatro guerrilheiros do ELN, e receberam outros sete que “decidiram desmobilizar-se” do grupo, explicou a autoridade.

O governo de Juan Manuel Santos e o ELN, grupo que conta com aproximadamente 1.500 combatentes segundo dados oficiais, iniciaram diálogos em fevereiro buscando superar meio século de conflito armado. As negociações acontecem em meio ao confronto.