‘Último’ jogo de Totti pela Roma tem ingressos esgotados

ROMA, 12 MAI (ANSA) – Será um Estádio Olímpico completamente lotado, com todos os ingressos esgotados e inteiramente vermelho e amarelo o que no domingo dia 28 de maio se despedirá do jogador Francesco Totti na que deverá ser sua última partida pela Roma. No jogo contra o Genoa, a sociedade responsável pelo time decidiu também colocar à venda os ingressos da área nordeste do estádio, que é reservada para a torcida adversária. “Partimos hoje com a venda do setor. Agradecemos as autoridades que nos consentiram fazer essa operação”, afirmou o responsável pela bilheteria dos jogos da AS Roma, Carlo Feliziani. Segundo o italiano, 5 mil ingressos extras no setor norte foram disponibilizados para os torcedores da Roma e rapidamente foram esgotados. A ideia de abrir mais áreas para os romanos de coração surgiu após que todos os outros assentos já haviam sido comprados e a demanda por eles continuava imensa. Assim, nesta sexta-feira, dia 12, a equipe divulgou em seu Twitter que todos os ingressos possíveis do estádio estavam esgotados, cena que há tempo não se vê. “Todos os ingressos colocados à venda para Roma-Genoa estão esgotados, inclusive o setor Distinti Nord Est”, constata o tweet. A alta procura se deve ao anúncio de aposentadoria de Totti, um dos maiores ídolos do time, pelo novo diretor esportivo da Roma, Ramón Monchi Rodriguez Verdejo. Como o contrato do jogador termina no dia 30 junho, a última partida do atacante acontecerá no dia 28 de maio contra o Genoa. No entanto, o próprio Totti não confirmou se pretende ou não se aposentar e não disse se a partida contra o Genoa será a sua última pela equipe. (ANSA)