Uefa anuncia criação de Hall da Fama do futebol europeu e homenageará Totti

A Uefa anunciou, nesta quinta-feira, a criação de um Hall da Fama do futebol europeu para homenagear os maiores jogadores do continente. A ideia deverá ser colocada em prática nos próximos meses. O presidente da entidade, Aleksander Ceferin, ainda não detalhou como será feita a escolha dos indicados.

“Dedicaremos os próximos meses a escolher os critérios e estamos certos que muitos futebolistas que atuaram na Europa e terminaram as carreiras merecem um posto no Hall da Fama”, disse nesta quinta-feira, em evento que antecede a decisão da Liga dos Campeões no sábado, em Cardiff, entre Real Madrid e Juventus.

Ceferin também anunciou a entrega de um prêmio especial da entidade ao italiano Francesco Totti. O jogador, de 40, ídolo da Roma, se despediu na equipe na qual construiu toda a carreira – foram 25 anos no clube – no domingo passado.

Além de encerrar a sua longa trajetória com a Roma de forma positiva – na vitória por 3 a 2 diante do Genoa, em Roma, na última rodada do Campeonato Italiano, jogo que garantiu a equipe na próxima Liga dos Campeões -, Totti recebeu uma série de homenagens neste domingo.