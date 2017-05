TV NBR terá nova sintonia com mais qualidade de imagem e som

A as recepções satelitais da TV NBR terão um novo parâmetro de sintonia. A mudança, segundo a Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), vai melhorar a qualidade da imagem e so som.

O posicionamento da antiga sintonia oferecia uma condição técnica que tornava a recepção mais difícil, com a qualidade mais precária, o que gerava uma qualidade de imagem e som não tão boa. Na nova, a condição para receber o sinal de imagem e som terá mais qualidade, oferecendo ao telespectador uma imagem e áudio melhores.

De acordo com Nilson Roberto da Silva, da Gerência de Relacionamento de Rede da EBC, as retransmissões do sinal por satélite são feitas a partir da identificação da igualdade de frequências entre dois sistemas, indicando onde a NBR pode ser sintonizada.

“As retransmissões do nosso sinal por satélite são feitas a partir de uma identificação que indica onde podemos ser sintonizados. Esta posição (identificação no satélite) é um serviço que a EBC contrata para disponibilizar para a sociedade o nosso sinal da NBR”, explicou.

Até o dia 25 de maio, a frequência programada da TV NBR é a 3632 MHz. Depois disso, as recepções satelitais da TV NBR deverão ser reprogramadas para a nova sintonia: 3753 MHz.

*Estagiária sob supervisão da editora Luana Lourenço