TV Brasil transmite amistosos da Seleção contra Argentina e Austrália

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) está finalizando um contrato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que lhe dará direito a transmitir os dois jogos da Seleção brasileira em Melbourne, nos dias 9 e 13 de junho. Com transmissão da TV Brasil, a equipe enfrentará Argentina e Austrália, respectivamente.

O contrato não prevê exclusividade na transmissão e define que a CBF ficará responsável pela geração de imagens e a narração das partidas. Como a legislação não permite veiculação de publicidade nos veículos da EBC, além da institucional, a CBF não poderá exibir o comercial de seus patrocinadores durante os jogos. Em troca, a entidade terá uma janela na programação da TV Brasil, entre os horários de 6h30 às 9h30, por um valor simbólico.

Vitórias e atuações convincentes marcam o estilo de comandar do treinador Tite, que voltou a empolgar o torcedor desde que assumiu a Seleção. Com poucas mudanças no time dirigido por Dunga, então técnico da seleção, Tite aplicou um futebol ofensivo e criativo.

O peso da cobrança pelas vitórias, antes carregado apenas por Neymar, passou a ser dividido com o próprio treinador e outros jogadores que cresceram de produção sob o comando de Tite, como Gabriel Jesus e Philippe Coutinho. O resultado foi a classificação antecipada para a Copa do Mundo de 2018, que acontecerá na Rússia.

O camisa 10 da seleção, de férias, não foi convocado para os dois amistosos. Sem Neymar, Tite contará com a volta de Gabriel Jesus, que está recuperado de uma lesão no pé, para manter o alto nível do ataque. Confira a lista dos convocados para os amistosos:

Goleiros:

Diego Alves – Valencia

Weverton – Atlético Paranaense

Ederson – Benfica

Zagueiros:

David Luiz – Chelsea

Gil – Shandong Luneng

Jemerson – Monaco

Rodrigo Caio – São Paulo

Thiago Silva – PSG

Laterais:

Alex Sandro – Juventus

Fagner – Corinthians

Filipe Luis – Atlético de Madrid

Rafinha – Bayern de Munique

Meio campistas:

Fernandinho – Manchester City

Giuliano – Zenit

Lucas Lima – Santos

Paulinho – Guangzhou Evergrande

Philippe Coutinho – Liverpool

Renato Augusto – Beijing Gouan

Rodriguinho – Corinthians

Willian – Chelsea

Atacantes:

Diego Souza – Sport

Douglas Costa – Bayern de Munique

Gabriel Jesus – Manchester City

Taison – Shakhtar Donetsk