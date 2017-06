Turquia anuncia a detenção de suspeitos de planejar atentado

Cinco pessoas suspeitas de planejar um atentado suicida foram detidas na sexta-feira no sul da Turquia, perto da fronteira com a Síria, informaram as autoridades neste sábado.

“Cinco ativistas a ponto de cometer um atentado suicida em nosso país foram detidas na sexta-feira”, afirmou o governo de Hatay em um comunicado.

Os detidos são dois turcos e três sírios.

Dois deles usavam cinturões com explosivos prontos para ser ativados, mas foram detidos antes de chegar ao centro da cidade, segundo o comunicado.

A Turquia foi cenário nos últimos dois anos de uma onda de violentos atentados, provocados pelos extremistas do grupo Estado Islâmico (EI) ou pela rebelião curda.