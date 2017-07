Turquia ameaça não ratificar acordo de Paris sobre o clima

ROMA, 10 JUL (ANSA) – Após o encerramento da cúpula do G20, em Hamburgo, na Alemanha, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ameaçou não ratificar o acordo do clima de Paris. “Depois do passo tomado pelos EsTados Unidos [que não ratificou o acordo] nossa posição vai no sentido de não submetê-lo ao parlamento”, disse o chefe de Estado turco durante coletiva de imprensa no último sábado (8).

“Sem querer ofender ninguém, não submeteremos o pacto a nosso parlamento até que se cumpram as promessas que nos fizeram”, acrescentou Erdogan.

Em junho, o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou a saída dos Estados Unidos do acordo. Durante a cúpula do G20, que reuniu as 20 maiores economias do mundo, todos os líderes, com exceção do republicano, afirmaram que consideram o acordo para frear o aquecimento global “irreversível”.

O Acordo de Paris impõe metas de emissão de poluentes tanto para países considerados ricos como pobres e estipula que os governos contenham suas emissões a fim de evitar o aumento de 2ºC na temperatura do planeta. (ANSA)