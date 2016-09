Tufão paralisa sudeste de Taiwan

O sudeste de Taiwan estava paralisado nesta quarta-feira com a passagem do tufão Meranti, a tempestade tropical mais forte a atingir a região em 21 anos.

O tufão não tocou a terra, mas provocou fortes ventos e uma chuva torrencial que também atingiu o leste e o sul de Taiwan.

Às 5H00 GMT (2H00 de Brasil), o Meranti estava 90 km ao oeste-noroeste da localidade de Hengchun, onde foram registradas rajadas de vento de 234 km/h.

A estação meteorológica de Hengchun registrou durante a manhã os ventos mais fortes de sua história, segundo a Agência Meteorológica Central de Taiwan.

“Meranti terá seu maior impacto em Taiwan hoje (quarta-feira)”, afirmou a meteorologista Hsieh Pei-yun.

“É o tufão mais forte a atingir Taiwan em 21 anos, em termo de ventos sustentados máximos perto do centro”, disse.

A localidade de Kenting, um destino turístico conhecido pela praias de areia branca, era a mais afetadas.

Os moradores de uma área portuária do condado de Taitung sofreram com os fortes ventos e ondas de quase 10 metros de altura, que destruíram um farol.

Em algumas áreas do sul, os ventos viraram caminhões e contêineres. Também derrubaram árvores e postes de energia elétrica.

As escolas permaneceram fechadas na maior parte do sul e do leste da ilha. O tráfego ferroviário foi suspenso em toda a costa leste.

Mais de 300.000 casas estavam sem energia elétrica. Mais de 300 voos domésticos e internacionais foram cancelados.